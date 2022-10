Com looks arrasadores, famosos marcam presença no casamento de Tiago Abravanel e Fernando Poli

Tiago Abravanel e Fernando Poli reuniram os familiares e amigos em uma festa luxuosa em São Paulo

CARAS Digital Publicado em 11/10/2022, às 20h57

Diversos famosos marcaram presença no casamento de Tiago Abravanel (34) e Fernando Poli (37), que acontece na noite desta terça-feira, 11, em São Paulo.

Ingrid Guimarães, Thiaguinho e a namorada, Carol Peixinho, a ex-BBB Jessilane, Jeniffer Nascimento, Aline Wirley, o marido, Igor Rickli, Gabriel Godoy e Helen Gazaroli foram alguns dos artistas que marcaram presença na cerimônia, e esbanjaram beleza e elegância com seus looks poderosos.

Além deles, a irmã do apresentador e ex-participante do BBB 22, Ligia, e sua família, também posaram elegantes antes do casamento. A tia do artista, Renata Abravanel, também marcou presença no evento.

Confira os looks dos convidados:

Ingrid Guimarães - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Ex-BBB Jessilane Alves - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Thiaguinho e Carol Peixinho - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Rodrigo Santana - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Renata Abravanel - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Jeniffer Nascimeto - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Ligia, irmã de Tiago Bravanel, e sua família - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Gabriel Godoy - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Helen Ganzarolli - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Aline Wirley - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Aline Wirley, Igor Rickli e Antonio - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Carol Peixinho - Foto: Eduardo Martins/AgNews

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!