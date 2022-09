Tiago Abravanel se casa no civil com Fernando Poli

Tiago Abravanel e Fernando Poli reúnem os amigos e familiares na celebração do casamento no civil

CARAS Digital Publicado em 02/09/2022, às 09h14

O ator e ex-BBB Tiago Abravanel (34) está oficialmente casado! Ele se casou no civil com o produtor Fernando Poli (37) na noite de quinta-feira, 1. A celebração aconteceu no apartamento do casal na cidade de São Paulo com a presença de amigos e familiares.

Os dois devem realizar uma festa de casamentono dia 11 de outubro.

Nas redes sociais, os noivos compartilharam alguns momentos da festa com os fãs. "Hoje é um dia muito especial nas nossas vidas", disse Fernando. E Tiago completou: "Hoje a gente vai oficializar a nossa união. Ainda não é a festa, é só uma uma parte burocrática. A gente está muito feliz, a gente reuniu uma parte dos padrinhos, nossa família, nossas irmãs, nossos pais, e a gente está muito feliz de estar aqui em casa vivendo esse momento".

Pouco depois, o ator voltou à web para anunciar o seu novo estado civil. “Agora sou um homem casado”, disse Tiago em um dos posts. Uma das irmãs dele, Ligia Abravanel, comentou: “Os noivos do ano!”.

Vale lembrar que Tiago e Fernando estão juntos desde 2015.

Veja as fotos da decoração do casamento civil de Tiago Abravanel e Fernando Poli:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!