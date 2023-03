Tiago Abravanel e Fernando Poli fazem tatuagens iguais; Veja

Apresentador Tiago Abravanel e marido Fernando Poli combinam tatuagens fofíssimas em dia especial

O ator e cantor Tiago Abravanel (35) e o marido, o produtor Fernando Poli (40), surpreenderam a todos ao fazer tatuagens combinando nesta quinta-feira, 30! Os pombinhos fizeram um ursinho igual em seus braços, junto da data de casamento dos dois, que aconteceu em outubro de 2022.

“No dia que completei 40 anos, tatuamos nossa primeira tatuagem e a primeira do Ti. Deixamos marcados em nós a data do dia mais feliz das nossas vidas!! Obrigado, @sabrinabianchinitattoo, uma artista muito especial que esteve no nosso casamento e agora no meu aniversário!!!”, começou Fernando.

“Marido te amo, te amo, te amo! Amo o urso mais lindo dessa vida, meu urso Tiago Abravanel. Que todo dia seja o dia mais importante das nossas vidas!!!”, completou o produtor, em uma publicação feita em seu perfil oficial do Instagram.

A tatuadora responsável pela arte maravilhosa eternizada na pele dos dois, Sabrina Bianchini, também compartilhou um registro mostrando o resultado. “PRIMEIRA TATTOO DO @tiagoabravanel. Ai que felicidade, estar com vocês e ter a oportunidade e confiança de TATUAR algo tão importante e especial pra vocês. Meu coração só transborda gratidão e admiração cada vez mais. QUE NOITE! Obrigada meus amores @tiagoabravanel @ferpoli. Obrigada, Fer, pelo convite!”, escreveu.

Nos cliques compartilhados pelo produtor, podemos ver Tiago e Fernando colocando seus braços lado a lado, posando com a tatuagem para o registro. Além disso, Poli publicou um vídeo onde dá close em Sabrina tatuando seu braço. Os comentários foram inundados de pessoas completamente apaixonadas pela fofura do casal.

“Aaaah que lindoss, amei a tattoo”, “Lindos demais!”, “Vocês são incríveis”, “Seus lindos”, “Que fofoooo”, “Felicidades, meninos! Todo amor desta vida a vocês!”, são alguns dos comentários que podem ser encontrados deixados pelos internautas. Até mesmo a tatuadora fez questão de responder: “Aí que coisa mais lindaaaaaaa, eu que agradeço pela oportunidade e confiança @ferpoli vocês são muito especiais pra mim! Que venham as próximas!"

Veja a publicação de Fernando Poli mostrando que ele e seu marido, o ator e cantor Tiago Abravanel, fizeram uma tatuagem combinando: