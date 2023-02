Tiago Abravanel deixa mensagem de apoio para Bruno após desistência do BBB 23

O apresentador Tiago Abravanel, que também apertou o botão no BBB 22, comentou a decisão de Bruno de deixar o reality

Tiago Abravanel (35) usou as redes sociais para comentar a desistência de Bruno do BBB 23. O brother surpreendeu os colegas de confinamento ao apertar o botão e deixar o reality na tarde desta sexta-feira, 17.

O ator e apresentador, que também desistiu do programa na edição do ano passado, gravou um vídeo e mostrou toda sua solidariedade ao atendente de farmácia. Além disso, ele confessou que ficou muito mexido ao saber o da decisão que o ex-participante tomou.

"Galera, eu não sabia se eu abria uma live, eu não sabia se eu gravava um Storie, eu não sabia se não falava nada, mas eu preferi dividir a sensação. Acabaram de me falar que o Bruno Gaga apertou o botão, e me veio, obviamente, muitas sensações. Meu coração acelerou, enfim, mas eu resolvi vir aqui para deixar toda a minha solidariedade para o Gaga e para a família dele, esse momento não é fácil", começou Abravanel.

Em seguida, ele afirmou que decidiu gravar o vídeo para pedir que as pessoas sejam mais sinceras. "É muito legal o Big Brother, foi uma p*** experiência na minha vida e na vida de qualquer pessoa que passa por essa experiência, mas não é fácil. Vocsê sabem que não é fácil, vocês nem imaginam o quanto é difícil. O Brasil inteiro viu que o Gaga não tava bem, e que bom que ele conseguiu ter forças para entender a hora de parar."

"A gente muitas vezes só fica pensando no jogo, mas somos seres humanos, somos pessoas acima de qualquer coisa. Então fiz essa Live aqui para deixar um beijo gigante para o Gaga, para que ele tenha força, para que a gente dê muita força para ele aqui fora, a gente público, porque a gente muitas vezes só tá pensando no jogo, no nosso entretenimento, mas existem coisas mais fortes e importantes do que isso. Somos seres humanos temos, sentimentos e a nossa saúde mental é uma das coisas mais valiosas que a gente tem na nossa vida [...]. Desistir também faz parte do jogo, desistir também é uma escolha e uma escolha no nosso caso por nós. Um beijo para todo mundo, e é isso, sigamos em frente. Beijo", finalizou.

Confira o vídeo completo:

