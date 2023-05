Tiago Abravanel curte a lua de mel em destino paradisíaco com o marido, Fernando Poli

Tiago Abravanel troca carinhos com o marido, Fernando Poli, nas primeiras fotos do casal na lua de mel

O cantor e apresentador Tiago Abravanel (35) viajou com o marido, Fernando Poli (40), para curtir a tão desejada lua de mel. Eles se casaram no segundo semestre de 2022, mas só viajaram agora para aproveitarem o clima de romance do início do casamento.

Os dois foram para as Ilhas Maldivas e já compartilharam o primeiro álbum de fotos dos dias de descanso no destino paradisíaco. Eles apareceram trocando beijos e carinhos enquanto aproveitavam a piscina do hotel na frente do mar.

“Chegamos Maldivas! Que sonho estar aqui! Vamos aproveitar muito, só está começando!”, disse ele na legenda.

Tiago e Fernando se casaram no dia 11 de outubro de 2022 em uma cerimônia na cidade de São Paulo. Durante os votos, o cantor disse: "Quando o urso Abrava conheceu o urso Poli, não tinha ideia do quanto aprenderia com ele. O quanto ainda era limitado ao seu mundo de faz de conta. Você meu amor, me prova diariamente que melhor do que sonhar é realizar o sonho. Olha a nossa volta, olha a nossa casa, olha o nosso sítio, olha as nossas filhas, olha a nossa família, olha essa celebração. Você se torna o meu principe encantado quando eu acordo e a pasta de dente já está na escova, ou quando antes de eu sair de casa eu vejo um recadinho desejando um bom dia. Eu desconheço alguém que receba tão bem e com tanto carinho quanto você. O dono da festa, ou melhor, a própria festa. Você é o artista da vida, amor. Que alegra e causa por onde passa, até para dar bapho você tem o talento. Você demonstra todos os dias como ser grato, grato com as pessoas e com a vida, mesmo reclamando bastante. Você me faz entender que a nossa família é o que temos de maior valor".