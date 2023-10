Tata Estaniecki celebra primeira viagem com a "família completa"

A influenciadora digital Tata Estaniecki falou sobre a primeira viagem com Julio Cocielo e os dois filhos

Tata Estaniecki usou as redes sociais para celebrar sua primeira viagem com a "família completa". A influenciadora digital, que comanda do podcast 'PodDelas', ao lado de Boo Unzueta, viajou para a Bahia com o marido e os dois filhos.

No feed do Instagram, a empresária postou duas fotos em que aparece ao lado do youtuber Julio Cocielo e os herdeiros, Beatriz, de 3 anos, e o caçula, Caio, de quatro meses, e agradeceu por viver esse momento ao lado das pessoas que amam.

"Start na primeira viagem com a família completa. Gratidão a Deus por poder viver esses momentos", escreveu Tata na legenda da publicação, ganhando elogios dos internautas. "Lindos, aproveitem", disse uma seguidora. "Esperando pela foto do Caio com os pezinhos na areia", escreveu outra. "Tata e seus três Cocielos", falou uma terceira.

Em agosto, Tata viajou apenas com Caio para o Rio de Janeiro para gravar uma temporada especial do seu podcast, e fez um desabafo após receber críticas por ter deixado a filha mais velha com o pai. "Que bizarro que sempre os julgamentos vêm de outras mulheres, mães. Olha que doido! O fato de eu não ser uma mãe solo não muda a questão de eu ter que trabalhar também para sustentar meus filhos."

"Eu e meu marido trabalhamos igualmente para sustentar nossos filhos igualmente. Surreal como só a mulher recebe julgamentos. A mulher não pode viajar para trabalhar. Imagina se eu tivesse deixado o Caio ainda", desabafou em um trecho.

Tata comove em relato de parto do segundo filho

A influenciadora digital Tata Estaniecki abriu o coração em um relato emocionante sobre o nascimento de seu segundo filho, Caio. Em um desabafo sincero durante seu podcast, a loira contou que enfrentou algumas complicações durante o parto.

"Estourou a bolsa, começou, estava quase totalmente dilatada, foi quando aconteceu o B.O todo para pegar o acesso para dar analgesia, porque eu tenho muito medo de agulha, tenho mais medo de agulha do que de parto normal, comecei a chorar de desespero. Doeu tanto e eu chorei tanto de dor, que o coração do Caio começou a cair os batimentos, porque não estava indo oxigênio para ele, entupiu meu nariz. Foi um momento de desespero, fiquei desesperada", relembrou ela. Veja o relato completo!