Sincerona, Pabllo Vittar diz que já foi "marmita" de casal famoso

A cantora Pabllo Vittar foi ousada ao contar sobre a vida sexual no podcast apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, além de chocá-las, ela as deixou curiosíssimas ao soltar uma história sem os nomes dos personagens.

O papo começou quando ela foi questionada se costumava se apaixonar por seus pretendentes, mas ela disse que não está na fase para um romance.

"Eu acho que tô passando por uma fase que eu tô experimentando outras coisas, me desprendendo sexualmente. Sexo não é só penetração, não tá ligado a só ser homem ou mulher, a gente é livre pra ser o que quiser e nesse momento não cabe um amor romântico", explicou.

A dona do hit 'KO' contou que já foi "marmita" de um casal famosíssimo, mas não disse quem eram. Apenas deu pistas sobre a idade deles.

"Eu não conseguiria ter um relacionamento aberto, mas amo entrar no dos outros. Eu amo ser marmita. Já fui de casais famosos. É real. Era um casal homem e mulher e jovens. Vocês nunca entraram no relacionamento [de outros]?", questionou as apresentadoras.

