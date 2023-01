Silvia Poppovic mostra apartamento onde está hospedada em Paris: "Bem localizado"

Silvia Poppovic exibe apartamento que escolheu para se hospedar em uma viagem que está fazendo com a filha na Europa

A apresentadora Silvia Poppovic (67) viajou com a filha Ana (22) para Paris, capital da França, nesta terça-feira, 03.

Nesta quarta-feira, 04, Silvia - que ficou viúva há menos de dois meses - mostrou alguns detalhes do apartamento que escolheu para se hospedar por duas semanas com a filha.

"Paris, me aguarde! Duas semanas de férias com a filhota, flanando pela cidade luz. Sem hora para nada. Sem estresse e tentando colocar a tristeza de lado! Quem vem junto?", ela escreveu.

Detalhes do apartamento

Nos stories de seu Instagram, a apresentadora deu detalhes do imóvel, explicando o motivo de não ter optado por um hotel. "Pode coisa mais francesa do que essas janelas, olhando os edifícios aqui do lado? Sempre com aquecedor, é lógico", começou ela.

"Olha que apartamento legal esse que a minha amiga Cris achou para a gente aqui em Paris. Aliás, ela acha apartamentos incríveis, sempre descolados e bacanas. Dá uma olhada! Esse realmente está muito lindo. Deixa eu acender as luzes aqui", detalhou Silvia.

Em seguida, a apresentadora explicou que resolveu não ficar em um hotel para ter a verdadeira experiência de viver na cidade luz. Ao encontrar uma senhora que aluga apartamentos onde já morou e decorou, ela não pensou duas vezes e decidiu que passaria por lá sua temporada.

"Eu vou contar para vocês a história desse apartamento. É uma senhora, uma senhorinha que morava aqui, que sempre morou, uma senhora que morava bastante bem, e agora parece que ela resolveu se aposentar, e mora justamente fora daqui da casa dela, e aluga o apartamento", contou.

E ela prosseguiu: "A experiência de ficar em um apartamento em Paris é bem mais gostosa do que hotel, porque você brinca de casinha mesmo, compra comida, como nós fizemos hoje, e esse nosso apartamento é muito bem localizado, aqui na Rive Gauche, em Saint Germain. Muito gostoso".

Silvia ainda circulou pelo entorno do apartamento e mostrou um pouco do passeio a seus seguidores. "Nosso apartamento é tão bem localizado que você sai e já cai na loja da Prada. Gente, olha essa vitrine da Hermès!", disse empolgada.