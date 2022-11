Silvia Poppovic desabafa pela primeira vez após a morte de seu marido: “Muito abalados”

A jornalista Silvia Poppovic foi às suas redes sociais falar pela primeira vez sobre a morte de seu marido Marcello Bronstein

Nesta sexta-feira, 25, o marido de Silvia Poppovic, Marcello Bronstein faleceu após uma longa batalha contra a leucemia. Neste sábado, 26, a jornalista foi ao seu Instagram se pronunciar pela primeira vez após a morte do amado.

“Perdi meu amor, grande companheiro da vida, pai da minha filha Ana, depois de meses de luta contra uma Leucemia. Marcello foi guerrreiro mas as intercorrências vieram mais graves do que imaginávamos”, começou relatando a jornalista.

Silvia ainda desabafou na legenda da publicação que levava uma foto do casal com a filha: “Estamos tristes e muito abalados”. A apresentadora ainda agradeceu todas as mensagens de carinho que vêm recebendo.

“Vou ficar um pouco distante aqui das redes sociais pois preciso viver esse luto. Sei que vocês me entenderão”, encerrou Silvia.

Nos comentários, diversos nomes da televisão brasileira prestaram apoio e suporte à viúva de Marcello. “Meus profundos sentimentos”, comentou Eliana Michaelichen. E Leda Nagle escreveu: “Você é forte, guerreira e Deus reforçará sua força e da Ana pra juntas enfrentarem este momento duríssimo. Meu abraço triste”.

A atriz de “Todas as Flores”, Regina Casé comentou: “Meus sentimentos querida”. E a apresentadora do "The Voice Brasil", Fátima Bernardes escreveu: “Um abraço muito carinhoso pra você e toda sua família”. A comandante de "A Fazenda", Adriane Galisteu também escreveu: “Todo meu amor”.