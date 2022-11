Marido de Silvia Poppovic morre após lutar contra a leucemia

Marido de Silvia Poppovic faleceu poucos meses após passar por um transplante de medula óssea

A família da apresentadora Silvia Poppovic está de luto! De acordo com o Jornal Extra, o marido dela, o médico Marcello Bronstein, faleceu.

Ele lutava contra a leucemia há alguns meses. Em julho deste ano, ele chegou a passar pelo transplante de medula óssea com células doadas por sua filha, Ana, de 22 anos.

A notícia da morte foi dada nas redes sociais por amigos da família. Thereza Collor postou uma foto da família da amiga e disse: “Amigo querido. Sentiremos muita saudade”.

O médico Felipe Henning também se despediu do amigo. “Professor, meu muito obrigado por tudo que fezpormime na minha formação médica! A minha admiração e respeito pelo senhor sempre foram enormes. A endocrinologia e especialmente a neuroendocrinologia mundial sentirão muito a sua falta”, informou.

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia também lamentou a morte do médico. "Com muita tristeza, informamos o falecimento do Dr. Marcello na manhã de hoje depois de muita luta pela vida.

Estamos muito, muito tristes, mas certos de que ele foi um guerreiro e agora descansará em paz. Marcello foi uma figura fundamental na carreira profissional de milhares de endocrinologistas, apoiando e incentivando a todos a sua volta, reconhecido e premiado internacionalmente", informaram.

