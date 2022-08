Selena Gomez curte passeio em praia paradisíaca na Itália

Após completar 30 anos, cantora Selena Gomez curte passeio de lancha em praia paradisíaca na Itália

CARAS Digital Publicado em 03/08/2022, às 13h31

Selena Gomez está celebrando o início dos seus 30 anos com uma viagem paradisíaca pela Itália. Através de uma das redes suas redes sociais, a cantora exibindo diversos registros dos seus passeios.

Dublando vídeos no TikTok, a apresentadora do Selena + Chef (HBO Max) publicou uma série de vídeos onde ela aparece visitando uma praia paradisíaca, uma pequena ilha da cidade de Taormina.

Para a ocasião, a empresária optou por maiô preto com recortes, combinando com um óculos de sol e as madeixas presas. Já em outro, ela inova no estilo e veste uma roupa de banho com detalhes em azul e estampas.

Selena Gomez curte passeio de lancha em praia paradisíaca na Itália:

