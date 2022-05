Selena Gomez abandona as madeixas curtas e retorna com visual queridinho pelos fãs: ''Revival?''

Atriz e cantora Selena Gomez abandona madeixas curtas e aparece com visual completamente novo

Redação Publicado em 25/05/2022, às 12h19

A cantora Selena Gomez (29) deixou os seus milhões de fãs apaixonado ao compartilhar um novo vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira, 25.

A atriz e apresentadora renovou o visual deixou as madeixas curtas de lado e surpreendeu ao aparecer com o cabelo alongado e com franjas após mais de 10 anos.

A apresentadora adotou o corte da moda e um dos seus penteados mais clássicos, muito querido pelos fãs, desde a época do Disney Channel e do álbum Revival, lançado em 2015.

No vídeo, filmado em seu camarim, ela aparece dublando uma frase viral no aplicativo TikTok mas os fãs só repararam no novo corte e na sua beleza.

"Alex Russo é você?", dispararam. "Uma volta para o Revival", detalhou um fã ao mencionar uma Era antiga. "Selena Gomez de cabelos longos é minha religião", disparou um terceiro.

Geralmente, essas celebridades mudam completamente o visual para promover um novo lançamento - como um álbum, música ou videoclipe. Além do mais, é importante ressaltar que Selena Gomez está produzindo o SG3 e em gravação com a 2ª temporada de Only Murders in the Building.

Selena Gomez abandona madeixas curtas e aparece com visual completamente novo: