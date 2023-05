Sasha e João Figueiredo curtem momento romântico em viagem paradisíaca

Modelo Sasha Meneghel e seu marido, João Figueiredo, desembarcaram em Curaçao neste domingo, 30

Neste domingo, 30, o casal de pombinhos apaixonados formado pela modelo Sasha Meneghel (24) e seu marido, o cantor João Figueiredo (23), desembarcaram na ilha paradisíaca de Curaçao, para aproveitar juntos uma viagem para lá de romântica. Nas redes sociais, o artista compartilhou alguns momentos no destino, com direito até mesmo a fotinho agarradinho com a amada.

“Primeiro dia no paraíso”, escreveu o cantor, na legenda da publicação compartilhada em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, João aproveita para mostrar alguns dos momentos incríveis vividos pelo casal na ilha, como águas mais do que azuis e transparentes, um pôr do sol sensacional e muito mais, deixando os mais de milhãos de seguidores do artista completamente apaixonados pelo destino paradisíaco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JOÃO FIGUEIREDO (@joaofigueiredof)



Antes de irem para a ilha no Caribe, João e Sasha estiveram em Miami, onde a filha da cantora e apresentadora Xuxa escolheu um look bem tendência, ganhando bastante elogios do amado. A modelo estava de regata branca, bermuda jeans, botas de cowboy marrom e uma bolsa de ombro preta, completando o look com óculos vintage. “Minha mulher é a mais cool”, comentou o cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SASHA (@sashameneghel)



João Figueiredo, marido de Sasha Meneghel, faz mudança radical no visual

João Figueiredo surpreendeu os seguidores ao mostrar a mudança radical que passou em seu visual. O cantor decidiu passar por uma transformação e pintou o seu cabelo de azul. "Sonic mode", escreveu o artista na legenda da publicação, ao se comparar com o personagem Sonic.

O novo visual de João foi aprovado pelos internautas, que encheram a publicação de elogios. "Eu amei", disse uma seguidora. "Ficou demais", falou outra. "Ficou irado", comentou uma fã. "Até de Sonic ele é lindo", brincou mais uma.