Sandra Annenberg publica foto rara com o marido durante as férias

Sandra Annenberg (54) está curtindo as férias nos Estados Unidos ao lado do marido, Ernesto Paglia (63)! E para ficar mais pertinho da filha, Elisa (19), o casal escolheu Nova York como destino do descanso.

No perfil do Instagram, a jornalista compartilhou uma linda selfie com o amado diante da vista da noite na cidade que nunca dorme.

"Tudo Azul! Férias!", celebrou ela na legenda da publicação, que recebeu vários elogios dos internautas.

Vale lembrar que Elisa está morando nos Estados Unidos por conta da sua faculdade.

"Que foto linda", elogiou uma fã; "Que maravilha, tenham ótimas férias", declarou outro; "Lindo casal! Linda foto", disse uma terceira; "Casal 20 do jornalismo da Globo", comentou mais um.

SANDRA ANNENBERG E ERNOSTO PAGLIA CELEBRAM 19 ANOS DA FILHA

A jornalista Sandra Annenberg (54) usou suas redes sociais para parabenizar a filha por mais um ano de vida! A herdeira da apresentadora com Ernesto Paglia (63), Elisa, completou 19 anos e celebrou a data especial em família com uma festinha.

