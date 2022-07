Sandra Annenberg e Ernesto Paglia comemoram 19 anos da filha: ''Maior amor do mundo''

Jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia celebram aniversário de 19 anos da filha, Elisa, com festa intimista

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 08h06

A jornalista Sandra Annenberg (54) usou suas redes sociais para parabenizar a filha por mais um ano de vida!

Na segunda-feira, 18, a herdeira da apresentadora com Ernesto Paglia (63), Elisa, completou 19 anos e celebrou a data especial em família com uma festinha.

Nas redes sociais, a mãe coruja fez questão de deixar uma homenagem para a filha ao compartilhar registros da comemoração intimista, que contou com decoração com balões pratas e brancos e bolo no estilo 'naked cake'.

Em seu feed no Instagram, a artista declarou todo seu amor no aniversário de 19 anos de Elisa.

"19 anos do maior amor do mundo! Parabéns, Filha!", escreveu Sandra na legenda da publicação.

Em seu perfil no Instagram, Elisa exibiu o look usado na ocasião. Ela apostou em um vestido preto longo, com recortes na barriga e nos ombros e sandálias de salto alto. "Parabéns para mim", disse Elisa, que cursa Artes Cênicas em Nova York, nos Estados Unidos.

Vale lembrar que Ernesto tem mais dois filhos, Bernardo e Frederico, de relação anterior.

Sandra Annenberg marca presença na Parada LGBTQIAP+ com a família

Em junho, Sandra Annenberg reuniu a família para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIAP+ na Parada, em São Paulo. “Não precisa ser pra apoiar. Estamos juntos!”, garantiu ela. “Parada de SP é a maior do mundo!”, disse ainda.

Confira a homenagem de Sandra Annenberg para a filha: