Filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia comemora 19 anos: ''Parabéns para mim''

Elisa Annenberg-Paglia, filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, mostrou a celebração dos seus 19 anos

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 17h07

Nesta segunda-feira, 18, Elisa Annenberg-Paglia está comemorando o seu aniversário de 19 anos!

E claro que a data especial merece uma celebração especial. Pelas redes sociais, a filha de Sandra Annenberg (54) e Ernesto Paglia mostrou a sua festa de aniversário.

Para a ocasião, ela apostou em um vestido preto longo, com recortes na barriga e nos ombros. E nos pés, ela elegeu sandálias de salto alto. "Parabéns para mim", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Além do look, Elisa exibiu a decoração com balões pratas e brancos, e o bolo no estilo 'naked cake'.

Vale lembrar que Elisa Annenberg-Paglia cursa Artes Cênicas em Nova York, nos Estados Unidos.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE ELISA ANNENBERG-PAGLIA