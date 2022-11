Sabrina Petraglia compartilha primeiras fotos em Dubai e fala sobre procura de nova casa

Sabrina Petraglia anunciou mudança para Dubai, nos Emirados Árabes, com o marido, Ramón Velázquez, e os herdeiros do casal

A atriz Sabrina Petraglia (39) tem compartilhado em suas redes sociais, um pouco sobre a decisão de se mudar com a família para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Nesta última quarta-feira, 16, ela tornou público aos fãs, um novo álbum de fotos. Nas imagens, ela estava em um passeio turístico na cidade e comentou sobre a procura da nova casa.

"Tenho muita coisa pra contar pra vocês. Estou em Dubai de coração aberto escolhendo a casa que será meu lar e conhecendo a cidade que irá me acolher em breve. Vocês acham legal trazer tudo dessa nova aventura aqui?", escreveu ela na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários, seguidores enviaram elogios e comentaram a mudança de Sabrina e da família. "Nossa, eu amo Dubai. Que delícia, Sa. Boa mudança pra vocês", disse uma fã da atriz. "Que mudança! Sucesso nessa nova etapa da vida de vocês", comentou outra. "Você merece ser feliz em todos os lugares do mundo", escreveu ainda uma terceira.

Sabrina Petraglia vai se mudar para Dubai com o marido e os três filhos

Mãe de três filhos, Gael (03), Maya (01) e Léo (07 meses), Sabrina Petraglia contou que o marido, o engenheiro Ramón Velásquez (38), que trabalha em uma empresa de leasing de aeronaves, recebeu uma proposta para assumir uma vaga em Dubai.

Sabrina também comentou sobre a ansiedade para a mudança para os Emirados Árabes Unidos, não escondeu o medo do novo, mas destacou que é uma oportunidade de conhecer uma nova cultura e pessoas.

"Eu e minha família temos uma super novidade para contar pra vocês. Eu que sempre morei no Brasil, agora casada, com três filhos, estou de mudança para Dubai. Sempre falávamos em morar fora do país, só não sabíamos que esses planos iriam acontecer tão rápido. Sim, moraremos em terras árabes a partir do início do ano que vem. O Ramón recebeu uma proposta de trabalho e juntos pensamos que seria uma oportunidade incrível de experiência de vida para todos nós! Um país e uma cultura totalmente diferente de tudo que imaginei, a vida realmente nos prega essas surpresas", ela disse.