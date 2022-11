Sabrina Petraglia vai se mudar para Dubai com o marido e os três filhos

Atriz Sabrina Petraglia anuncia mudança para Dubai, nos Emirados Árabes, com o marido, Ramón Velázquez, e os herdeiros do casal

A atriz Sabrina Petraglia (39) revelou na manhã desta sexta-feira, 11, que precisou fazer uma escolha e que ela e a família estão de mudança!

Mãe de três filhos, Gael, de 3 anos, Maya, de 1 ano e 10 meses, e Léo, de 7 meses, frutos do casamento com Ramón Velázquez, a artista contou que o marido, o engenheiro Ramón Velásquez, que trabalha em uma empresa de leasing de aeronaves, recebeu uma proposta para assumir uma vaga em Dubai.

Sabrina comentou sobre a ansiedade para a mudança para os Emirados Árabes Unidos, não escondeu o medo do novo, mas destacou que é uma oportunidade de conhecer uma nova cultura e pessoas.

"Eu e minha família temos uma super novidade para contar pra vocês. Eu que sempre morei no Brasil, agora casada, com três filhos, estou de mudança para Dubai. Sempre falávamos em morar fora do país, só não sabíamos que esses planos iriam acontecer tão rápido. Siiim, moraremos em terras árabes a partir do início do ano que vem. O Ramón recebeu uma proposta de trabalho e juntos pensamos que seria uma oportunidade incrível de experiência de vida para todos nós! Um país e uma cultura totalmente diferente de tudo que imaginei, a vida realmente nos prega essas surpresas", começou escrevendo.

"Confesso que estou com um leve friozinho na barriga, mas aquele friozinho gostoso, sabe? É normal sentir medo, insegurança, um mix de sentimentos importantes. No começo é a ansiedade, depois o medo do novo, língua, a saudade, a comida, os hábitos, a cultura e tantas outras coisas... Mas estamos vendo esse processo como uma nova oportunidade de ampliar nossos horizontes, nossa visão, conhecer novas pessoas e novas culturas", continuou.

Ao finalizar, a famosa brincou que terá que aprender inglês. "E eu, finalmente com 40 anos serei obrigada a falar inglês rs e pra mim essa imersão será maravilhosa, né? Continuarei com os meus trabalhos, teremos muito conteúdo bacana aqui nas redes, vocês poderão acompanhar todos os lugares inusitados que visitaremos por lá, desde à ida ao supermercado, escola das crianças, adaptação, quero trazer muito material interessante pra vocês! Ainda no ano que vem, terei alguns projetos aqui no Brasil e voltarei para cumprir essa agenda. Enfim, estou de coração e peito aberto para essa mudança. Acredito que será uma experiência super valiosa que vai desafiar a nossa coragem e nos ajudar a crescer!", declarou Sabrina Petraglia.

Sabrina Petraglia comemora 7 meses do caçula em clima de Copa

Léo, o filho caçula de Sabrina Petraglia e Ramón Velázquez, completou sete meses de vida na quinta-feira, 10. Para comemorar a data especial, a atriz organizou uma festa ao lado da família com o tema Copa do Mundo, e mostrou toda a família uniformizada de verde e amarelo. A decoração da festa contou com bandeiras do Brasil, balões e um bolo temático, decorado com a taça do Mundial e o mascote da Copa do Catar, La'eeb.

Ao dividir os cliques da comemoração, Petraglia aproveitou para se declarar para o herdeiro. "Meu filho Léo, hoje você completa 7 meses de vida e cada dia que passa você consegue trazer mais alegria, afeto e amor a todos que tem o privilégio de conviver pertinho de você. Parece que foi ontem que peguei você nos meus braços pela primeira vez e pude sentir seu cheirinho, te abraçar, olhar nos seus olhos e ver seu sorriso lindo!", começou a artista.

