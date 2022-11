Em clima de Copa do Mundo, Sabrina Petraglia celebra o sétimo mês do filho, Léo

A atriz Sabrina Petraglia mostrou os detalhes da festa temática que preparou para o filho caçula

Léo, o filho caçula de Sabrina Petraglia(39) e Ramón Velázquez, completou sete meses de vida nesta quinta-feira, 10.

Para comemorar a data especial, a atriz organizou uma festa ao lado da família com o tema Copa do Mundo, e mostrou toda a família uniformizada de verde e amarelo. A decoração da festa contou com bandeiras do Brasil, balões e um bolo temático, decorado com a taça do Mundial e o mascote da Copa do Catar, La'eeb.

Ao dividir os cliques da comemoração, Petraglia aproveitou para se declarar para o herdeiro. "Meu filho Léo, hoje você completa 7 meses de vida e cada dia que passa você consegue trazer mais alegria, afeto e amor a todos que tem o privilégio de conviver pertinho de você. Parece que foi ontem que peguei você nos meus braços pela primeira vez e pude sentir seu cheirinho, te abraçar, olhar nos seus olhos e ver seu sorriso lindo!", começou a artista.

E completou: "7 meses de felicidade, coração preenchido, sorrisos, aconchego e muito aprendizado. Às vezes percebo que o tempo está passando rápido demais... daí eu peço baixinho para que ele vá mais de devagar, sabe? Tenho receio de perder alguma fase gostosa sua e dos seus irmãos, mesmo passando a maior parte dos meus dias bem juntinho de vocês rs... Espero poder estar presente em cada pedacinho da sua caminhada. Festejamos por aqui em clima de Copa e desejamos a você um feliz novo ciclo, meu amor!", finalizou.

Sabrina e Ramon, vale dizer, também são pais de Gael (3) e Maya (1).

