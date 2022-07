Romulo Estrela combina looks com a esposa, Nilma Quariguasi: ''Copiando meu estilo''

Curtindo viagem em Portugal para gravações de 'Travessia', Romulo Estrela posta fotos combinando looks com a esposa, Nilma Quariguasi

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 13h43

O ator Romulo Estrela (39) está na Europa para gravações de seu novo trabalho na TV Globo! O ator, que integra o elenco da nova novela das nove, Travessia, viajou na companhia da esposa.

Nesta quinta-feira, 07, o galã compartilhou uma série de fotos em que aparece ao lado da mulher, Nilma Quariguasi, com quem tem um filho, Théo (6). Mesmo trabalhando, ele tem aproveitado para curtir os momentos de descanso com a amada.

Nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram, o famoso posou no elevador combinando looks de cores neutras com Nilma. Na legenda, Estrela brincou sobre a loira copiar seu visual.

"Ela copiando meu estilo. Te amo meu amor @nilmaquariguasi", escreveu Romulo na publicação.

"Casal lindão e gente boas demais", elogiou Alexandre Nero nos comentários. "Casal lindooo!", disse Monica Benini."Parecem dois modelos esses dois, minha gente", "Surra de beleza no feed", "@romuloestrela talento em abundância! @nilmaquariguasi elegância e discrição", "A sintonia do casal que eu amo! Hahahahaha", destacaram os fãs.

Vale ressaltar que Romulo fará sua estreia no horário nobre como protagonista na trama substituta de Pantanal. Na web, ele deu alguns detalhes de seu personagem: "Isso tudo não seria tão diferente pra mim se não fosse por dois motivos. Esta é a primeira vez que começo uma novela gravando em outro país, meu personagem é do mundo, não tem endereço fixo. A outra curiosidade é que tô gravando minha primeira novela das 21h, a primeira em 21 anos de carreira. Pode não parecer nada de mais, mas falando do horário, vou ter um público mais diversificado e plural assistindo meu trabalho e isso me deixa feliz e ansioso também."

Romulo Estrela curte passeio em Lisboa com a esposa, Nilma Quariguasi

Recentemente, Romulo Estrela abriu álbum de fotos durante viagem por Lisboa, em Portugal. O galã apareceu todo estiloso de óculos escuros, usando um look preto e com uma bolsa da marca de grife Prada, que custa cerca de R$ 11.000,00. A esposa do ator também postou série de fotos feitas por ele durante passeio pelas ruas da cidade: "Passeando… As fotos são do meu fotógrafo preferido (e mais paciente kkk) no mundo todo @romuloestrela", brincou.

