Romulo Estrela embarca para outro país para gravar novela 'Travessia': ''Meu personagem é do mundo''

Romulo Estrela falou com alegria da experiência de viajar para outro país para gravar a sua nova novela, Travessia

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 17h32

No último domingo, 3, Romulo Estrela (38) decidiu usar suas redes sociais para revelar que está viajando para iniciar as gravações da nova novela das 21h, Travessia.

O ator publicou uma série de cliques onde ele aparece no aeroporto, prestes a embarcar para o seu destino, na companhia de sua esposa, Nilma Quariguasi.

Na legenda, Romulo falou com carinho do seu novo projeto: "Tamo indo… palpite do destino? Comecei há mais ou menos três semanas meu próximo trabalho na TV Globo. Teve caracterização, escolha do figurino, leitura dos capítulos, palestras e conversas mais direcionadas sobre o personagem, tudo novo, de novo!"

Em seguida, ele deu alguns detalhes de seu personagem na trama: "Isso tudo não seria tão diferente pra mim se não fosse por dois motivos. Esta é a primeira vez que começo uma novela gravando em outro país, meu personagem é do mundo, não tem endereço fixo. A outra curiosidade é que tô gravando minha primeira novela das 21h, a primeira em 21 anos de carreira. Pode não parecer nada de mais, mas falando do horário, vou ter um público mais diversificado e plural assistindo meu trabalho e isso me deixa feliz e ansioso também.".

"A ideia de gravar fora do Brasil já mexe com os outros desejos, coisas que eu quero realizar logo mais. Agora, que venha Travessia, mais uma novela que eu faço com o coração cheio de amor e vontade.", finalizou ele.

Por fim, ele ainda agradeceu a esposa pela companhia: "Ela do meu lado deixa tudo mais especial... Te amo, obrigada por caminha junto".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Sucesso, meu irmão!", disse um. "Você é gigante! Que venha logo Travessia!", escreveu outro. "Tanto orgulho de você... Voa!", falou um terceiro.

Confira o post onde Romulo Estrela deu detalhes da gravação de Travessia: