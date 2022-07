Romulo Estrela curte passeio com a esposa em Lisboa durante gravações de nova novela

Ator Romulo Estrela abre álbum de fotos em Lisboa, Portugal, em meio às gravações da nova novela, 'Travessia'

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 10h37

O ator Romulo Estrela (39) já está nos preparativos para gravar seu novo trabalho nas telinhas!

No último domingo, 03, o artista embarcou para a Europa para iniciar as gravações da nova novela das nove da TV Globo, Travessia, de Glória Perez, substituta de Pantanal.

Na terça-feira, 05, o artista aproveitou o descanso na produção da TV Globo para passear pelas ruas de Lisboa, em Portugal, na companhia da esposa, Nilma Quariguasi. Em seu feed no Instagram, Romulo compartilhou uma sequência de fotos em que aparece todo estiloso de óculos escuros, usando um look preto e com uma bolsa da marca de grife Prada, que custa cerca de R$ 11.000, 00.

Na legenda da postagem, ele apenas postou: "Lisboa, 2022".

A esposa do ator também abriu álbum de fotos feitas por ele durante passeio pelas ruas de Lisboa: "Passeando… As fotos são do meu fotógrafo preferido (e mais paciente kkk) no mundo todo @romuloestrela", disse ela.

Romulo Estrela fala sobre nova novela

Romulo Estrela deu detalhes sobre seu novo personagem na trama de Glória Perez. "Isso tudo não seria tão diferente pra mim se não fosse por dois motivos. Esta é a primeira vez que começo uma novela gravando em outro país, meu personagem é do mundo, não tem endereço fixo. A outra curiosidade é que tô gravando minha primeira novela das 21h, a primeira em 21 anos de carreira. Pode não parecer nada de mais, mas falando do horário, vou ter um público mais diversificado e plural assistindo meu trabalho e isso me deixa feliz e ansioso também.A ideia de gravar fora do Brasil já mexe com os outros desejos, coisas que eu quero realizar logo mais. Agora, que venha Travessia, mais uma novela que eu faço com o coração cheio de amor e vontade", finalizou ele.

Confira as fotos de Romulo Estrela em Lisboa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por R O M U L O E S T R E L A ® (@romuloestrela)