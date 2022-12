Rafa Brites abre álbum de fotos com Felipe Andreoli e os filhos na Disney

Após Copa do Mundo, jornalista Felipe Andreoli está curtindo férias com a mulher, Rafa Brites, e os dois herdeiros nos Estados Unidos

Após cobrir a Copa do Mundo 2022 no Catar, o jornalista Felipe Andreoli (42) está aproveitando o tempo na companhia da família em viagem de férias para os Estados Unidos!

Ainda matando a saudade após passarem mais de 20 dias longe, a apresentadora Rafa Brites (36) usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 20, para publicar os registros dos momentos de diversão na Disney com os herdeiros, Rocco, de 5 anos, e o caçula Leon, de apenas 10 meses de vida.

Na legenda da postagem, a autora do livro Síndrome da Impostora escreveu apenas o nome do parque, Epcot.

Na segunda-feira, 19, Rafa Brites mostrou os primeiros passeios em família. "Primeira montanha russa do Rocco. Leon Buda, 8 horas no parque com a mesma cara contemplativa, comia, dormia. Um santo. Eu diria que esse é meu parque favorito da Disney, atrações, comida, a beleza em si do parque. Dia 01 , não podia ser mais perfeito", disse a influenciadora, que também contou sobre os perrengues. "Podia sim, porque teve DR com o Rocco sobre presentes, falei que ele tem direito a uma coisa por dia só. Mas não expliquei que tinha que ser na saída. Queria porque queria o bicho do Avatar. Até eu comprar, ele ficou me atazanando a vida, até que soltei um vamos voltar pra casa, básico. Choro… etc. Passou! Ah mesmo assim foi perfeito".

Confira as fotos de Rafa Brites com a família na Disney:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafa Brites (@rafabrites)

Felipe Andreoli mostra reencontro com os filhos

Felipe Andreoli mostrou nas redes sociais o reencontro com os filhos Rocco e Leon, de 10 meses, e também com a mulher, Rafa Brites, após viagem ao Catar para cobrir a Copa do Mundo.

O apresentador fez questão de registrar o momento e compartilhar o vídeo nos stories do Instagram. Nas imagens, ele aparece com o filho caçula no colo, que abre um sorriso ao ouvir a sua voz. "Quem chegou?", perguntou ele ao pequeno. Em seguida, Felipe surge na companhia de Rocco e com Leon no colo. Meio tímido, o menino responde. "Pai", enquanto o global o enche de beijos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!