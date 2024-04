Preste a lançar carreira internacional, Isis Valverde posa no letreiro de Hollywood

Preparada para lançar sua carreira internacional, Isis Valverde faz trilha e posa em frente ao letreiro de Hollywood, em Los Angeles

A atriz Isis Valverde está mais do que preparada para sua carreira internacional. Após finalizar as gravações do filme Alurum, que conta com estrelas como Sylvester Stallone e Scott Eastwood no elenco, a famosa está passando um tempinho por Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Nesta quarta-feira, 10, a estrela decidiu usar seu tempo para fazer um passeio delicioso na cidade da Califórnia. Com roupas confortáveis e boné, Isis fez uma trilha na cidade e visitou o clássico letreiro de Hollywood. Em seu perfil oficial do Instagram, ela publicou alguns registros de sua visita, usando apenas um trevo de quatro folhas e um coração na legenda da publicação.

Nos comentários, a atriz recebeu uma chuva de elogios de seus seguidores pelas fotos encantadoras. "Muito estilosa para uma caminhada", disse um fã. "Uma vista duplamente linda, perfeita e deliciosa", declarou outro. "Maravilhosa", enalteceu mais um.

Confira a publicação:

Isis Valverde fala sobre voltar às novelas

Mesmo preparada para lançar sua carreira internacional, Isis Valverde falou sobre a sua possibilidade de voltar à televisão brasileira em breve. Respondendo uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram, a atriz falou um pouco mais sobre o assunto com seus seguidores.

"Tem planos de voltar as novelas?", questionou um internauta e Isis foi sincerona. "Gente, tem 'Ângela' agora no Amazon Prime e enfim, logo logo vocês vão ver um trabalho meu que vai estrear em breve. Mas assim, novela realmente eu não tenho nada engatilhado para vocês assistirem", confessou ela, citando seu mais novo projeto no streaming.

Mesmo sem planos de voltar à TV, a atriz convidou seus fãs de lhe seguirem em sua nova fase. "Mas [em breve terão] muitos outros projetos que logo vão estar aí vocês assistirem. Eu vou ficar muito feliz de vocês acompanharem tudinho de perto. Amo vocês", finalizou a atriz.

Isis Valverde fez sua última novela na Globo em 2019, quando participou de Amor de Mãe. Desde então, ela vem se dedicando a expandir sua carreira para o âmbito internacional.