Patrícia Poeta se aventura pelas ruas italianas em novo passeio: ''Pérola do Tirreno''

Apresentadora Patrícia Poeta abre álbum de fotos pela cidade de Tropea, na Itália, e impressionou com combinação estilosa para passeio

Redação Publicado em 01/06/2022, às 12h40

Patrícia Poeta (45) está curtindo as férias na Itália.

A apresentadora, que irá assumir o comando do Encontro no próximo mês, está conhecendo as belezas do país e compartilhando todas as belezas do local nas redes sociais!

Na manhã desta quarta-feira, 01, ela contou que está conhecendo as famosas ruas de Tropea, região de Calábria, uma península paradisíaca da região, e roubou a cena ao eleger um look elegante e colorido para o passeio.

"Tropea é conhecida como a “pérola do Tirreno". Terra das cebolas roxas também. É a cidade da Calábria mais famosa do mundo. Seja pra ver ou pra curtir uma praia, vale a visita! Ótima quarta, pessoal!", celebrou ela.

Os internautas, é claro, elogiaram os cliques e não pouparam palavras ao falar da beleza da jornalista. "Você é linda! Amando as fotos da viagem", disse uma seguidora. "Fotos lindíssimas. Você é maravilhosa", afirmou outra. "Que lugar lindo! Aproveita", comentou uma fã.

Além de Taormina, a apresentadora também passou recentemente por Cefalù, Palermo e Roma: "Day 1…de olho no futuro…com passado e presente juntos", escreveu ela, ao posar em frente ao Coliseu.

Patrícia Poeta abre álbum de fotos pela cidade de Tropea, na Itália: