Partiu! Caio Castro viaja para Cuba com amigos e a namorada

O fim de semana começou mais cedo para Caio Castro (34)! O ator está embarcando com destino a Cuba na tarde desta sexta-feira, 3. Através do Instagram da namorada, Daiane de Paula, o ator foi clicado com os amigos antes da viagem. “Partiu Cuba”, escreveu a jornalista compartilhando uma selfie.

Recentemente, o ator esteve na Flórida, nos Estados Unidos, acompanhado da namorada e da família dela. Em Orlando, Daiane contou que realizou um sonho, graças ao namorado: ela viu um jogo do Orlando Magic contra o Indiana Pacers pela NBA.

"Realizando um dos meus sonhos, obrigada por você", escreveu Daia, que compartilhou fotos com Caio no Instagram.

O casal compartilhou uma série de fotos em que os dois aparecem aproveitando muito os parques, inclusive, abraçando o Mickey.

Nas imagens, Caio e Daiane aparecem com roupas bem descontraídas: ele de bermuda, camiseta e boné, e ela de calça de moletom, top e chapéu. O ator e a repórter assumiram o namoro em março do ano passado. Antes, ele namorava com Grazi Massafera (40).

Novo affair de Grazi Massafera

Na última terça-feira, 31, a atriz Grazi Massafera compartilhou registros em que aparece na Bahia e acabou alimentando os rumores de affair com o modelo.

Em meio a boatos de romance com Marlon Teixeira (31), eles entregaram que estão juntos em uma viagem para a Chapada Diamantina. Segundo informações do Splash, os dois estariam vivendo affair.

Recentemente, internautas notaram que Grazi e Marlon trocaram emojis carinhosos nas redes sociais. Os dois estariam se conhecendo melhor desde o início de janeiro, quando se aproximaram em ação de limpeza de praia em Fernando de Noronha.

Solteira desde o início de 2022, quando terminou o namoro com o cineasta Alexandre Machafer, a famosa compartilhou registros da viagem nos stories de seu Instagram. Nas imagens, ela mostra paisagens e pontos turísticos do local.