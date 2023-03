Novo casal? Lucas Lucco e Mirella são flagrados de mãos dadas na África

Lucas Lucco e Mirella surgiram em clima de romance em vídeo durante viagem na Angola

Novo casal? Solteiro desde março de 2022, Lucas Lucco (31) foi flagrado de mãos dadas com a cantora Mirella (24) durante uma viagem à Luanda, capital da Angola, na África, onde os dois se apresentarão. O vídeo do momento foi publicado por uma conta de fãs e deu início aos rumores de que os dois estariam vivendo um romance.

No registro, os dois desembarcam juntos e não escondem a proximidade, desfilando de mãos dadas, mesmo em meio às câmeras. O cantor, que se divorciou da influenciadora Lorena Carvalho no ano passado, não tirou o sorriso do rosto durante o flagra e surgiu coladinho com a ex-Fazenda, que também está solteira, desde seu divórcio com Dynho Alves.

Mirella e o Lucas Lucco andando de mãos dadas lá em Angola!! 😍

Eles tem apresentação lá hoje pic.twitter.com/hQCEL8NIYY — acervo (@acervobad) March 11, 2023

Os dois não confirmaram o romance, mas Mirella também fez um registro que levantou suspeitas em seu stories. Mais cedo, ela compartilhou um clique direto do avião, ela posou com Lucas e com o jornalista Roberto Cabrini, durante voo: “Gente, Cabrini no voo”, tietou a gata que surgiu sorridente ao lado do possível affair no clique.

Lucas Lucco e Mirella tietam Roberto Cabrini - Reprodução/Instagram

Nos stories de Luccas, ele agradeceu a recepção do país: “Hoje faço meu primeiro show no país”, o cantor contou emocionado que se apresentará em uma festa em Luanda. Ele também marcou Mirella em um stories: “Receberam a mim e minha equipe com muito carinho, obrigada”, disse, mas não se pronunciou sobre os rumores.

Fã pergunta se Lucas Lucco é gay em camarote e ele rebate:

Lucas Lucco foi flagrado em um diálogo inusitado em um camarote na Sapucaí na madrugada durante as festas de Carnaval. O sertanejo foi questionado por uma fã sobre sua sexualidade, querendo saber se o cantor teria interesse em homens. O cantor rebateu a pergunta: "Não sou boiola. Tenho cara de boiola?", disse ele diante da questão. O relato foi do jornal 'Extra', que estava no local.