Nicolas Prattes mostra registros da viagem com Sabrina Sato: 'Quem sabe'

Aproveitando uma viagem ao lado de Sabrina Sato, o ator Nicolas Prattes publicou a primeira foto da apresentadora em suas redes

O ator Nicolas Prattes encantou os seguidores nesta terça-feira, 27, ao compartilhar em suas redes sociais alguns registros da viagem que está fazendo ao lado da apresentadora Sabrina Sato. Apesar de não terem assumido ainda publicamente o romance, a equipe da famosa confirmou ao UOL que os dois estão se conhecendo melhor.

Através de seu Instagram, o artista decidiu abrir o álbum de fotos dos dias de descanso e mostrou que aproveitou bastante o passeio. Em uma das imagens, Sabrina Sato aparece de costas observando a paisagem através de uma varanda.

Na legenda, Nicolas apenas escreveu "Quem sabe", acompanhado de um emoji de coração. Animados com os registros do ator, os fãs não perderam tempo e rapidamente lotaram os comentários com diversos elogios a ele - e ao novo romance com Sabrina Sato.

"Amo esse sorriso", declarou uma internauta. "Sabrina, que casal lindo, amo! Doida para ver uma foto de vocês juntos", disse outra. "Pode mostrar, a gente já sabe", brincou uma terceira. A própria apresentadora, inclusive, deixou um comentário especial na publicação: "Lindo", se derreteu ela.

Vale lembrar que Nicolas Prattes marcou presença no desfile das escolas de samba de São Paulo durante o Carnaval 2024. Vivendo um affair discreto, ele acompanhou de perto cada passo da amada na Gaviões da Fiel.

Confira a publicação:

Nicolas Prattes curte viagem ao lado do filho de Adriana Esteves

Na última quarta-feira, 21, Nicolas Prattes embarcou para uma nova aventura durante suas férias. Após concluir as gravações da novela da Globo, 'Fuzuê' e acompanhar Sabrina Sato na correria do Carnaval, o ator decidiu viajar para Indonésia com alguns amigos, entre eles, o ator Felipe Ricca, que é filho de Adriana Esteves e Marco Ricca.

Em suas redes sociais, Nicolas aproveitou para revelar a verdadeira motivação por trás de sua viagem: o surf! Determinado a explorar ondas diferentes ao lado de seus amigos, os atores atravessaram o continente em busca de novas emoções e se jogaram no mar em uma ilha paradisíaca: "Agora começou", o ator celebrou o recesso em seu perfil oficial no Instagram.

Em outro registro ao lado de Felipe e do surfista Renan Hanada, Nicolas contou que já estava aproveitando o descanso merecido depois de protagonizar mais uma trama em sua emissora: "Férias... Dando valor", escreveu o artista ao compartilhar uma selfie em um carro ao lado dos amigos, antes de dar um mergulho na praia. Confira!