Mariana Goldfarb faz reflexão ao visitar país de origem da família: ''Me orgulho''

Separada de Cauã Reymond, modelo e nutricionista Mariana Goldfarb curte viagem para a Polônia e conta sobre origem da família

A influenciadora digital e modelo Mariana Goldfarb usou as redes sociais nesta quarta-feira, 28, para fazer uma publicação especial de sua recente viagem!

Em sua conta no Instagram, a nutricionista publicou uma série de fotos de alguns poucos dias de descanso na Polônia, país de origem de sua família. Ela contou que viajou para o local a convite de um amigo para assistir a show da cantora norte-americana Beyoncé.

Ao legendar o post, a famosa ainda fez uma forte reflexão sobre a história do local e também da origem de sua família, já que seus bisavós eram de Varsóvia e fugiram da guerra.

"Foi rápido, recebi convite de um amigo pra assistir Beyoncé na Polônia poucos dias antes do show. Comprei a passagem na hora e depois percebi que a performance da musa foi o menor dos motivos do ímpeto de mudar os planos. Foi uma noite que não dormi. A praça foi toda reconstruída, tava cheia de gente, mas pouco se ouvia, existia um respeito silencioso de todo mundo que tava ali. O silêncio contava a história do tanto que a gente nem parece gente quando não aceita outros pontos de vista, outras etnias, outras formas de existir no mundo, outras cores, outros cantos, outras pessoas. Qualquer ignorância frente a vida é uma afronta a raça humana e toda a nossa suposta evolução", começou escrevendo.

"Me chama dramática, melancólica... eu não ligo, mas eu ligo pro que fazemos diariamente uns com os outros. Você pode até não sentir nada, eu entendo, crueldades estão acontecendo agora em todo canto, é comum, sempre foi. Enquanto não te atingir, ou alguém próximo a você, tá tudo certo… afinal o mundo é assim desde que o mundo é mundo, certo? Tem muita gente dormindo, mas também tem muita gente acordado, quem é você?"

"Não tive coragem de ir nos lugares que me propus a ir, não fui a um museu sequer (tinham 2 a 10 min do meu hotel), não visitei os lugares dos campos de concentração, não quis ver, se eu não visse era como se aquele massacre não tivesse acontecido. Eu tive sorte, tô aqui escrevendo porque meus bisavós conseguiram fugir da guerra, meu biso foi um dos que antes de conseguir fugir, lutou contra o nazismo", continuou Mari.

"Amadurecendo, vejo a importância de olhar pra trás e reconhecer os nossos antepassados, me orgulho das minhas raízes, sou fruto delas e tenho a sensibilidade de senti-las. Minha família judia era de Varsóvia, poder estar lá, mais viva do que nunca foi uma forma de honrá-los, a segunda forma é viver a minha vida a minha maneira e continuar lutando pela luz de forma plena e íntegra, é ser o máximo que eu posso ser e eu não tô limitando a conquistas profissionais. Talvez assim consiga agradecê-los. O ponto é: teve muita gente que precisou ser muito forte e enfrentar muita coisa pra você estar aqui agora, faça bom proveito e construa o seu legado pros que vierem também sentirem orgulho das suas raízes", finalizou Goldfarb.

Vale lembrar que Mariana está solteira desde o fim de seu casamento com o ator Cauã Reymond. Os dois anunciaram a separação em abril, após mais de sete anos juntos.

Confira o post de Mariana Goldfarb:

