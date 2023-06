Sem sutiã, Mariana Goldfarb deixa seios escaparem em cliques e faz apelo: “Não julgue”

Ex de Cauã Reymond, Mariana Goldfarb deixa seios à mostra ao posar com top curto durante passeio em Londres

A modelo e nutricionista Mariana Goldfarb usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 26, para compartilhar alguns cliques em que aparece exibindo toda a sua beleza pelas ruas de Notting Hill, distrito de Londres. Mas um detalhe chamou a atenção dos seguidores! É que a ex-esposa do galã Cauã Reymond deixou parte dos seios à mostra nos registros.

Mariana elegeu um conjuntinho de laise branco para o passeio internacional. Mas além das peças serem ligeiramente transparentes, a beldade também dispensou o sutiã e não se importou em levantar os braços com o top curtinho em alguns cliques, que deixaram a parte inferior dos seios de Goldfarb em evidência.

Além dos cliques reveladores, Mariana também adicionou algumas fotos com detalhes da viagem. Entre as imagens, a modelo curtiu uma feira do livro, se deliciou em restaurantes, posou com as amigas e fez muito carão. Na legenda, ela aproveitou para deixar um apelo especial: “Não julgue o livro pela capa”, a nutricionista escreveu.

Os seguidores deixaram muitos elogios para Mariana e relembraram o término com o ator da Globo nos comentários: “Mari parece que renasceu”, escreveu uma admiradora. “Que luz que ela está depois da separação”, opinou outra. “Você está radiante”, disse uma terceira. “Como pode ser tão perfeita?”, indagou mais uma. "E que capa!", outro admirador brincou com o pedido de Goldfarb.

Vale lembrar que Mariana Goldfarb e Cauã Reymond se relacionaram entre 2016 e abril deste ano, quando anunciaram o divórcio pelas redes sociais.

