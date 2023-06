Mariana Goldfarb detona traição: ‘Esses machos não têm vergonha’

Influenciadora e modelo Mariana Goldfarb dá sua opinião sobre Neymar ter traído sua namorada grávida

Nesta quarta-feira, 21, o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e craque da Seleção Brasileira, Neymar Jr., admitiu ter traído sua namorada grávida, a modelo Bruna Biancardi. E depois de muitos que apoiaram o atleta, a influenciadora digital Mariana Goldfarb decidiu detonar o famoso.

Em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou uma captura de tela de um tweet sobre o acontecido. “Nunca vi uma pessoa que traiu a esposa grávida receber tanto apoio e solidariedade. Viva o amor? Que amor, gente? Traiu a esposa grávida. GRÁVIDA”, dizia a postagem.

Mariana, ex-mulher do ator Cauã Reymond, com quem terminou em abril deste ano, complementou a postagem com o que achava sobre o caso. “Esses machos não têm vergonha, credo”, disparou a influenciadora digital e modelo.

Além de atuar como modelo e nutricionista, Mariana Goldfarb também é influenciadora digital e apresentadora. A morena ficou conhecida nacionalmente por seu namoro com Cauã Reymond, que começou em 2016. O casal trocou alianças em 2019, mas o casamento chegou ao fim em abril deste ano.

"Bru. Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos…", dizia uma parte do texto de Neymar.

Mariana Goldfarb exibe corpão impecável com biquíni cavado

Mariana Goldfarb deu um show de beleza em suas redes sociais na manhã do último domingo, 11. A modelo posou com um biquíni verde extremamente cavado e mostrou que está com a autoestima em dia: “Eu tô me namorando para todo mundo ver”, a morena comentou enquanto fazia caras e bocas, apaixonada pela própria imagem.