Maisa Silva diz que foi chamada de Shakira durante viagem pelo Catar

Apresentadora Maisa Silva foi ao país asiático para acompanhar o Brasil pela Copa do Mundo

A apresentadora Maisa Silva (22) está de volta ao Brasil, após passar um tempo no Catar para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo 2022. E aproveitou para responder algumas mensagens de seus seguidores sobre como foi a viagem, contando até um detalhe engraçado que viveu no país asiático.

“Os árabes não ficaram paquerando você, Maisa?”, enviou um seguidor. “Sim, mas mais no Souq e em shopping. Esse dia eu fui chamada de Shakira umas sete vezes”, revelou a atriz ao responder.

Ela ainda aproveitou para contar que a experiência de assistir a jogos do Brasil são “incríveis”, dizendo que com certeza estará na próxima Copa, que será a primeira com três sedes diferentes, sendo elas o Canadá, os Estados Unidos e o México.

“Qual a sensação de assistir o Brasil ganhando em alguns dos jogos?”, perguntou uma seguidora da atriz. “Incrível, de verdade. Inesquecível acompanhar tudo de perto. Com certeza irei na próxima copa”, explicou.

Maisa Silva e Jade Picon relatam perrengue durante viagem ao Catar: “Aqui é quente, viu?”

Nos últimos dias, Maisa Silva e Jade Picon (21) comentaram sobre dificuldade que passaram durante viagem ao Catar. As atrizes comentaram em suas redes sociais sobre o calor que está fazendo no país.

Em seu Instagram, Jade apareceu usando uma roupa tradicional do país durante um passeio pela cidade de Doha. A intérprete de Chiara na novela “Travessia” escreveu na legenda de um de seus stories: “Um calor... meus amigos”.

Quem passou por um perrengue com o calor do Catar foi Maisa Silva! A atriz da série “De Volta Aos 15” contou em seu Twitter uma situação que passou. “Aqui é quente viu? E eu ainda não consegui ligar o ar-condicionado então eu dormi sem ar e de edredom porque não consigo dormir sem nada me cobrindo”, revelou a artista. A atriz que está acompanhando a Copa do Mundo ainda comentou: “Acordei sem ter suado sei lá como. Retenção de líquido, certeza”.