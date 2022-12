Ludmilla abre álbum de fotos da viagem para o Catar: "Um dia no deserto"

A cantora Ludmilla vai assistir ao jogo do Brasil na Copa do Mundo nesta sexta-feira, 02

Ludmilla (27) aproveitou sua passagem pelo Catar para conhecer os cartões postais locais, nesta quinta-feira, 01. Na ocasião, ela postou fotos em suas redes sociais onde curte a paisagem do deserto.

"Um dia no deserto", escreveu ao fazer um post no Instagram. Em uma das fotos, a estrela aparece ao lado da amada, Brunna Gonçalves (30).

A cantora viajou para assistir ao jogo do Brasil contra Camarões na Copa do Mundo, na sexta-feira, 02.

Ludmilla defende Neymar Jr. após jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Nesta segunda-feira, 28, a Seleção Brasileira enfrentou a Suíça pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Sem Neymar Jr. (30), que se lesionou no jogo de estreia, a equipe sofreu mas acabou ganhando de 1x0, com gol de Casemiro (30).

A cantora Ludmilla decidiu comentar sobre a ausência do camisa 10 na partida, mas acabou não sendo bem recebida pelos internautas, que foram irônicos com o posicionamento da artista nas redes sociais.

“O Neymar faz muita falta no jogo, gente, não adianta. Quando ele está, todo mundo no outro time fica em cima dele e o resto do time fica livre para jogar”, escreveu a famosa, em seu perfil oficial no Twitter.

Porém, ela acabou tendo seu comentário interpretado de outras formas pelos usuários. “Então a grande ajuda do Neymar é ser isca?”, perguntou uma.

"Sim, mas como a nossa Seleção é cheia de craque, quando ele não está, os outros jogadores viram alvo", disse outro. “Vocês colocam o poder de uma Seleção em cima de uma pessoa só”, criticou uma terceira.

Neymar Jr. se lesionou na última quarta-feira, 24, durante o jogo de estreia da Copa do Mundo entre Brasil e Sérvia. Ele está fora da fase de grupos do mundial após torcer o tornozelo, que ficou muito inchado.