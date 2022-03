Lívia Andrade arranca suspiros da web ao aparecer de biquíni em Miami: ''Deusa''

De biquíni, Lívia Andrade exibe curvas durante passeio de barco em Miami e ganha elogios dos fãs

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 16h37

Nesta quinta-feira, 24, Lívia Andrade (38) elevou a temperatura nas redes sociais ao aparecer de biquíni curtindo um dia ensolarado em Miami.

Passeando pelos Estados Unidos, a ex-apresentadora do SBT ostentou o corpão escultural durante um passeio de barco e chamou atenção dos fãs.

“Girl From Miami”, brincou ela na legenda da publicação, fazendo referência ao Girl From Rio, de Anitta (28).

Logo os internautas apareceram nos comentários para enchê-la de elogios. “Que deusa”, disse um. “Gatona”, disparou outro. “E tem algum defeito?”, questionou mais um.

Recentemente, no Brasil, a loira apareceu com um look todo em jeans para comparecer ao Caldeirão, de Marcos Mion (42).