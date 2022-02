Lívia Andrade posa com look all jeans e rouba a cena: "Deusa"

A apresentadora foi uma das convidadas do 'Caldeirão' e roubou com o look all jeans na gravação

Lívia Andrade (38) deixou seus seguidores impressionados com sua beleza na última terça-feira, 23.

A apresentadora foi uma das convidadas do programa 'Caldeirão' com Marcos Mion e mostrou detalhes do look escolhido para a tarde de gravações.

Lívia ousou e escolheu um look all jeans, da Balenciaga, marca queridinha entre as celebridades e surpreendeu com toda a produção.

Para complementar o look, Lívia usou uma maquiagem glow e um rabo de cavalo estiloso para a ocasião especial.

Nas redes, Lívia posou com o look e a chuva de elogios foi instantânea: "Linda demais", escreveu um. "Que deusa", disse outro. "Serviu demais com o look", elogiou o terceiro.

