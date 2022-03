Agora em Miami, Lívia Andrade surge deslumbrante em barco luxuoso

Apresentadora Lívia Andrade compartilhou fotos em barco e mostrou novo destino onde está curtindo

CARAS Digital Publicado em 24/03/2022, às 07h33

A apresentadora Lívia Andrade (38) compartilhou novas fotos de onde está curtindo!

Nesta quarta-feira, 23, a loira surgiu aproveitando em grande estilo um barco luxuoso em Miami, nos EUA, e chamou a atenção.

Após publicar cliques no mar de Angra dos Reis, Lívia Andrade mostrou que agora continua se divertindo com muito estilo, mas fora do Brasil.

"Dona onça se prepara para os trabalhos em terra, ar, fogoooo muito fogo e mar kkkkkkkkk AhhhhhMar", brincou ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores encheram a famosa de elogios ao vê-la toda arrumada no lugar. "Maravilhosa", admiraram. "Olha ela", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, Lívia Andrade arrancou mais elogios ao relembrar uma foto na beira do mar de um local paradisíaco.

Veja as fotos de Lívia Andrade em Miami: