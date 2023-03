Julio Rocha surpreende ao aparecer com roupa cômica para viajar de primeira classe

Ator Julio Rocha paga promessa e viaja de primeira classe usando fantasia de animal divertida

Nesta segunda-feira, 27, o ator Julio Rocha (43) decidiu pagar uma promessa ao realizar um sonho de viajar pela primeira vez na primeira classe. O pagamento, no entanto, não era tão fácil: o ator precisou se vestir de vaca ao embarcar na seção VIP de um avião para uma viagem internacional.

“Pra mim, viajar de avião na primeira classe sempre foi coisa de MEGAEMPRESÁRIO, AUTOR de best seller ou ASTRO do cinema americano. Sempre achei que era mais fácil ver uma VACA voando do que andar na first class. Tanto é que fiz uma promessa, se um dia eu andasse na primeira classe, eu iria VESTIDO DE VACA, que aí ao mesmo tempo que eu estaria na classe A de um avião, estaria também uma vaca voando”, explicou o ator, sem dar detalhes de seu destino.

“Ao invés de comissário de bordo, eu teria COWmissário de Bordo! Eu perco o amigo, mas não perco o trocadilho. Pois bem, senhoras e senhores, finalmente este dia chegou: Andei de primeira classe GRACAS A @netflixbrasil! E, claro, tive que cumprir a promessa e fui devidamente vestido de vaca que dá só leite tipo A. Ah, mas tenho certeza que nem o Touro Bandido que foi protagonista de novela foi tão bem tratado como esta “vaquinha” aqui. E a beleza de tudo é que você tem direito ao melhor do voo, desde conforto até um cardápio de pratos apetitosos (desculpem amigos bovinos, mas rolou um canibalismo) e bebidas chiques. Isso tudo de graça, afinal de contas eu sou meio mão de vaca. É claro que todo mundo na classe executiva olhava para mim como se eu fosse um doido fantasiado de vaca. Mas como eles me viram indo para a primeira classe, eu deixei de ser doido e passei a ser apenas EXÓTICO”, completou Julio.