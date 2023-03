Julio Rocha mostra o barrigão de grávida da esposa e se declara: "Você é guerreira"

O ator Julio Rocha se derreteu pela esposa, Karoline kleine, que está à espera do terceiro filho do casal

Julio Rocha (43) encantou os seguidores das redes sociais ao publicar uma sequência de fotos da esposa, Karoline Kleine, exibindo o barrigão de grávida.

O casal está à espera do terceiro bebê, que será uma menina, e o ator aproveitou que nesta quarta-feira, 8, é comemorado o Dia Internacional da Mulher para se declarar para a amada. Os dois, vale dizer, já são pais de José (4) e Eduardo (2).

"Todo mundo precisa de um lar, e a nosso primeiro lar sempre será o ventre de uma mulher. Karol está dando à luz pela 3ª vez, mas o que ela não sabe é que ela é a nossa luz todos os dias. Ela ilumina nossos passos, nossa vida, ela dá amor e sabedoria", afirmou o artista no começo da homenagem.

"Ninguém merece mais respeito nesse mundo do que as mulheres, pela paciência, pela coragem, pela inteligência… Comemorar o dia da mulher com uma mulher grávida é mais uma prova pra mim do quanto esse dia é importante! Mostra que a mulher mais uma vez é um ser de outro planeta. Vamos reverenciar essa magia, da mulher que eu mais admiro no planeta, estar gerando a mulher da minha vida dentro do seu corpo", acrescentou ele.

Por fim, Julio aproveitou para deixar uma mensagem especial para suas seguidoras. "Parabéns a todas vocês pela força que a mulher carrega todos os dias, que é indispensável para aguentar um homem na vida dela, e parabéns em específico pra Karol que aguenta eu e mais 2 versões minis de mim, meu amor, você é guerreira mesmo!!!!!", finalizou.

