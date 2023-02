Julio Rocha desabafa sobre dificuldades em gestação de uma menina: 'Conturbada'

Julio Rocha será pai pela terceira vez; sua mulher, Karoline Kleine, está com quase sete meses de gravidez, mas a menina ainda não tem nome

Julio Rocha (43) será pai pela terceira vez. Sua mulher, Karoline Kleine está grávida de uma menina. Os dois já são pais de José (4) e Eduardo (2). A veterinária está quase no sétimo mês de gestação e o ator desabafou sobre as dificuldades da espera da primeira filha. "Conturbado", disse à CARAS Brasil.

O casal não esconde a ansiedade pela chegada da bebê. Entretanto, ainda não escolheram o nome da menina. "Não posso nem dizer que é uma dúvida, porque não temos nem opções (risos). Então, somente não sabemos mesmo. Ainda não tivemos aquele sentimento de 'é esse', então, por enquanto segue sendo 'bebê'", declarou Julio Rocha.

Apesar de ser uma gestação tranquila, o ator afirmou que é a mais conturbada de todos seus três filhos. "As duas primeiras gestações também foram bem tranquilas. Na verdade, essa foi a mais conturbada se a gente comparar com a do José e do Dudu. A Karol enjoou muito durante os primeiros meses, então ela que é acostumada a ser uma mãe é mulher super ativa na rotina ficou um pouco mais acamada. E logo depois eu fiquei acamado também, cuidando de duas crianças sozinhos, já era a coluna (risos)."

Na semana passada, a família voltou de uma viagem para Orlando, após passarem quase um mês no país. O artista contou que a mulher sempre foi ativa nos períodos gestacionais. "Aliás, esse foi um dos motivos que nos fez confiar que teríamos uma menina, porque foi super diferente das outras gestações, que não tiveram enjoo. Fora isso, tá sendo tudo maravilhoso, vivendo mais uma vez esse sonho que é a gravidez."

Julio Rocha e Karoline Kleine anunciaram a gravidez em outubro, em um vídeo no Instagram. Na publicação, o ator declarou que é como se estivessem nas nuvens com a notícia. "Desde quando a gente decidiu engravidar, está batendo. Mas, cada dia que passa, aumenta mais e mais. Estamos contando os segundos pra ver se a princesa realmente é a cara do pai", completou ele.

O chá revelação foi realizado em outubro, quando Karoline estava com 11 semanas de gestação. O evento aconteceu em uma roda gigante de Balneário Camboriú. A revelação foi feita quando a iluminação do local ficou rosa.