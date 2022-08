Isabeli Fontana curte viagem para Itália e encanta a web com as fotos: "Lugar lindo"

Top model brasileira, Isabeli Fontana, curte viagem para Itália e posa belíssima em ponto turístico

Redação Publicado em 31/08/2022, às 09h49

A top model brasileira, Isabeli Fontana (39) está aproveitando uma viagem para Itália, e na última terça-feira, 30, encantou seus seguidores com fotos na cidade de Veneza.

Através de seu perfil no Instagram, Isabeli Fontana exibiu cliques esbanjando beleza, A modelo posou descalça com um look confortável da Dolce & Gabbana, impressionando a web com os registros especiais.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Isabeli Fontana aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da morena, inclusive Di Ferrero, que escreveu: "Meu amor, linda mulher", disse, seguido por um fã da modelo: "Que lugar lindo", destacou.

Veja as fotos publicadas por Isabeli Fontana:

Ver essa foto no Instagram A post shared by Isabeli Fontana (@isabelifontana)

Relacionamento com Di Ferrero

Juntos há quase 10 anos, Isabeli e Di Ferrero viveram experiências inusitadas. Ainda no mês de agosto, o cantor ex-NxZero revelou que quase morreu ao fazer sexo em lugar inusitado com a modelo.

Di disse que ele e Isabeli foram fazer uma trilha durante uma viagem e quando estavam em um penhasco decidiram transar. Mas o momento romântico quase acabou em tragédia, já que os dois se empolgaram demais e o cantor quase caiu.

