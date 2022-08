Di Ferrero revela que quase morreu ao fazer sexo em lugar inusitado com Isabeli Fontana

O cantor Di Ferrero recordou uma situação inusitada que passou com Isabeli Fontana durante o sexo

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 21h50

Di Ferrero (37) fez uma revelação surpreendente envolvendo seu relacionamento com Isabeli Fontana (39). O cantor participou do programa E aí, beleza?, do Universa, e contou que quase morreu ao fazer sexo em um lugar inusitado com a esposa.

O músico disse que ele e a modelo foram fazer uma trilha durante uma viagem e quando estavam em um penhasco decidiram transar. Só que o momento romântico quase acabou em tragédia, já que os dois se empolgaram demais e o cantor quase caiu.

"Eu nunca tinha ido para Capri e fomos fazer uma trilha. Deu vontade e não tinha ninguém no lugar. O problema é que era um penhasco, muito alto, eu quase morri. A gente estava em cima de um muro, um rala e rola delícia e quase fui. Deu aquela tontura depois de gozar e ela me segurou", revelou.

Di e Isabeli estão juntos há quase 10 anos, e ele recordou que os dois já chegaram a passar alguns dias no motel porque não tinham para onde ir. "Já moramos em um motel por três dias, porque não tínhamos para onde ir. Não dava para ir para a casa dela por causa dos filhos, e meu apartamento estava em reforma. A gente viveu uma vida muito doida", confessou ele.

O cantor ressaltou que os dois se dão muito bem e que a relação é baseada no equilíbrio. "Juntos somos engraçados, gosto do jeito dela. Ela não pensa muito, e eu penso demais. Esse equilíbrio que é legal", afirmou.

Homenagem de aniversário

Di Ferrero usou as redes sociais para comemorar o aniversário de Isabeli Fontana. O cantor relembrou momentos descontraídos vividos ao lado da esposa e prestou uma linda homenagem. "Eu me apaixonei porque ela tem várias versões, e eu até já escrevi vários versões pra ela! Hoje ela faz aniversário. Parabéns, te amo", escreveu na legenda do post.

