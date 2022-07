Di Ferrero posta fotos e vídeos divertidos ao celebrar o aniversário de 39 anos de Isabeli Fontana

Completando 39 anos, Isabeli Fontana ganha homenagem nas redes sociais de Di Ferrero

CARAS Digital Publicado em 05/07/2022, às 12h12

A aniversariante do dia da última segunda-feira, 04, foi Isabeli Fontana (39)!

Sem nunca esconder o quanto é apaixonado pela esposa, é claro que Di Ferrero (37) não deixou a data especial passar em branco sem uma homenagem.

O cantor, que está viajando com a amada por Fernando de Noronha, usou seu Instagram para relembrar momentos descontraídos vividos ao lado dela.

Ele publicou uma sequência de dez fotos e vídeos feitos durante as mais diversas ocasiões. A primeira é uma foto dos dois se beijando. A segunda, deles na cama. A terceira, dela durante algum show. A quarta, uma gravação da musa andando pelas ruas de São Paulo.

A quinta imagem é uma selfie deles com a cacatua do artista. A sexta, deles durante um jantar. A sétima, do casal posando. A oitava, dos dois com um bolo de aniversário. A nona, de Di e Isabeli com looks all black. E, o último, um vídeo dela na esteira.

“Eu me apaixonei porque ela tem várias versões, e eu até já escrevi vários versões pra ela! Hoje ela faz aniversário. Parabéns, te amo”, escreveu na legenda do post.

Confira os registros que Di Ferrero usou para homenagear o aniversário de 39 anos de Isabeli Fontana: