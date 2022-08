Giovanna Lancellotti encanta a web ao mostrar as maravilhas do Amazonas: "Guardado no coração"

Atriz Giovanna Lancellotti abre álbum de fotos de viagem para o Amazonas, nas gravações de 'Ricos de Amor 2' e encanta a web com os registros

Redação Publicado em 24/08/2022, às 13h36

A atriz Giovanna Lancellotti (29) está no estado do Amazonas, na zona norte do Brasil para as gravações do filme Ricos de Amor 2, e tem impressionado a web com os registros especiais do lugar, e nesta quarta-feira, 24, não foi diferente.

Através de seu perfil no Instagram, Giovanna Lancellotti compartilhou uma série de fotos mostrando as maravilhas do Amazonas.

A atriz abriu o álbum de fotos e exibiu as paisagens encantadoras do lugar e surpreendeu os internautas. Giovanna mostrou o pôr do sol belíssimo do lugar, posou com tartarugas e exibiu um registro de um boto cor de rosa.

Na legenda do post, Giovanna Lancellotti falou sobre a beleza de Amazonas: "Registrado no celular, guardado no coração. Amazonas e suas belezas naturais, especiais, e inesquecíveis. Valeu Deus!!!", ressaltou.

Nos comentários, amigos e fãs de Giovanna aproveitaram o espaço para mandar mensagens especiais para a atriz. Gabriel, seu amado, comentou: "Meu único medo é você não querer voltar mais!", brincou. "Surreal", disse um internauta. "Que maravilha tudo isso", escreveu outro seguidor.

Veja o post de Giovanna Lancellotti:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!