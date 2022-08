Giovanna Lancellotti posa em frente a pôr do sol e esbanja beleza: "Perfeita"

Nas gravações de Ricos de 'Ricos de Amor 2', Giovanna Lancellotti posa em frente a pôr do sol encantador

Redação Publicado em 19/08/2022, às 08h23

Giovanna Lancellotti (29) está em Manaus, Amazonas para as gravações do filme Ricos de Amor 2 e tem encantado a web com os registros especiais, e desta vez não foi diferente. Lancellotti publicou duas fotos em frente ao pôr do sol encantador e impressionou a web.

Através de seu perfil no Instagram, Giovanna Lancellotti mostrou o pôr do sol impressionante de Manaus: "Sendo grata", escreveu ela na legenda do post.

Nas fotos publicadas na rede social, a atriz surgiu esbanjando uma beleza natural. Vestindo uma regata básica e adotando um visual simples para os registros.

Não demorou para os fãs e amigos de Giovanna marcarem presença nos comentários da publicação. Seu amado, Gabriel, aproveitou o espaço para escrever: "Amor da minha vida! Você merece tantooo", disse, seguido por um fã da atriz: "Perfeita demais", escreveu. "Uma musa!", destacou o terceiro.

Veja as fotos publicadas por Giovanna Lancellotti:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Giovanna Lancellotti exibe bastidores de 'Ricos de Amor 2':

Na última segunda-feira, 15, Giovanna Lancellotti, decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores do início da gravação de Ricos de Amor 2, a continuação do sucesso da Netflix protagonizada por ela e Danilo Mesquita (30).

A atriz publicou uma foto exibindo uma claquete do filme, mostrando todas os detalhes do longa, como o nome do filme, nome do diretor e até do câmera, além da data do início da gravação.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!