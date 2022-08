Giovanna Lancellotti exibe bastidores de 'Ricos de Amor 2': ''Começamos''

Giovanna Lancellotti fez um post celebrando o começo das gravações de 'Ricos de Amor 2'

Nesta segunda-feira, 15, Giovanna Lancellotti (29) decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores do início da gravação de Ricos de Amor 2, a continuação do sucesso da Netflix protagonizada por ela e Danilo Mesquita (30).

A atriz publicou uma foto exibindo uma claquete do filme, mostrando todas os detalhes do longa, como o nome do filme, nome do diretor e até do câmera, além da data do início da gravação.

Na legenda, ela celebrou o retorno ao set do longa: "Começamos".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Ansiosa!", disse um. "Esse filme é top demais!", escreveu outro. "Que legal gatinha!", falou um terceiro.

Anteriormente, a atriz já havia compartilhado em suas redes que os ensaios para o longa tinham começado, publicando fotos ao lado de Danilo Mesquita, Fernanda Paes Leme (39), Ernani Moraes (65) e Jaffar Bambirra.

Confira o post que Giovanna Lancellotti fez para celebrar o começo da gravação de Ricos de Amor 2:

Giovanna Lancellotti esbanja beleza ao posar no fim da tarde

Recentemente, Giovanna Lancellotti aproveitou um lindo pôr do sol para tirar algumas fotos e impressionar seus seguidores com toda a sua beleza, enquanto aproveitava um fim de tarde na praia.

