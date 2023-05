Giovanna Antonelli compartilha vídeo de viagem ao Chile com o primogênito

Aos 47 anos, atriz Giovanna Antonelli curte viagem em comemoração aos 18 anos do filho mais velho, Pietro, da relação com Murilo Benício

A atriz Giovanna Antonelli (47) está curtindo viagem com o filho mais velho, Pietro Antonelli Benício, que completou 18 anos na quarta-feira, 24. Nas redes sociais, a mãe coruja publicou mais um registro de dias no Chile na companhia do primogênito!

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista, que interpretou a delegada Helô na novela Travessia, que foi substituída por Terra e Paixão, surgiu conhecendo São Pedro do Atacama na companhia do herdeiro, do relacionamento com o ator Murilo Benício (51).

Nas imagens, os dois aparecem se divertindo em passeio de carro, em cachoeiras de águas quentes, jantando e admirando o céu estrelado à noite e brincando com o sal presente nas rochas. "Dá pra fazer o MasterChef aqui", disse Pietro.

"Viajar pelo desconhecido, explorar, novas culturas, novas possibilidades de vida, seja nômade, viajante, não importa. Você explora o mundo exterior e vai descobrindo seu interior", disse Antonelli na legenda.

Gio se declarou ao comemorar o aniversário de Pietro em post na web: "Chuva de bençãos. Você é pura luz! Obrigada por tanto! E por me ajudar a ‘pegar visão’ todos os dias! Rsrs. Amor. Amor. Amor", disse ela.

Confira o vídeo de viagem de Giovanna Antonelli com o filho:

Com clique antigo, Murilo Benício comemora aniversário do filho

Na quarta-feira, 24, Pietro Antonelli Benício, filho de Murilo Benício e Giovanna Antonelli completou 18 anos de vida. Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou um clique antigo do herdeiro e aproveitou para deixar uma mensagem de felicitação para o rapaz. "Esse carinha faz 18 anos hoje. Te amo", escreveu o artista, acrescentando um emoji de coração.

Nos comentários, os fãs do artista parabenizaram Pietro. "Parabéns. Deus abençoe sempre seu filho", desejou uma seguidora. "Feliz Aniversário, Pietro! Muitas felicidades e muitos anos de vida", disse outra.