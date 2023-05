Com clique antigo, Murilo Benício comemora aniversário de 18 anos do filho: "Te amo"

O ator Murilo Benício prestou uma homenagem no aniversário de seu filho, Pietro, fruto de seu relacionamento com Giovanna Antonelli

Nesta quarta-feira, 24, Pietro Antonelli Benício, filho de Murilo Benício (51) e Giovanna Antonelli (47) completou 18 anos de vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou um clique antigo do herdeiro e aproveitou para deixar uma mensagem de felicitação para o rapaz. "Esse carinha faz 18 anos hoje. Te amo", escreveu o artista, acrescentando um emoji de coração.

Nos comentários, os fãs do artista parabenizaram Pietro. "Parabéns. Deus abençoe sempre seu filho", desejou uma seguidora. "Feliz Aniversário, Pietro! Muitas felicidades e muitos anos de vida", disse outra. "Feliz aniversário, Pietro. Muitas bençãos em sua vida!", falou uma fã.

Mais cedo, Giovanna também homenageou o filho nas redes sociais. A atriz surgiu em cliques raros com Pietro, em uma cachoeira e no Deserto de Atacama, no Chile, e o parabenizou. "Chuva de bençãos. Você é pura luz! Obrigada por tanto! E por me ajudar a ‘pegar visão’ todos os dias! Rsrs. Amor. Amor. Amor", disse ela para o garoto.

Além de Pietro, Murilo também é pai de Antonio, que tem 26 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Alessandra Negrini (52).

Confira a homenagem de Murilo Benício para o filho Pietro:

Murilo Benício surge em foto inédita com a namorada

O ator Murilo Benício aproveitou uma folga das gravações da série Justiça 2, da Globo, para visitar a namorada, a jornalista Cecilia Malan (40), em Londres, Inglaterra. Os dois foram fotografados juntos durante um jantar especial com o ator Tarcísio Filho (58) e a esposa dele, Mocita Fagundes (57).

A diretora foi a responsável por compartilhar as fotos do quarteto nas redes sociais em um álbum de fotos. Eles se encontraram para o jantar em um restaurante londrino e posaram sorridentes.

"Aiiiiii! Sou muito fã dela! Amo o trabalho dela. Linda, trabalho lindo, voz linda, tudo lindo. (risos) E o Murilo é uma figuraça!!!!! Baita casal! Baita jantar! Cecilia Malan, obrigada! Murilo Benício, te adorei! Tarcísio, meu amor… sem palavras pra agradecer a noite ótima", disse ela na legenda do post.

