Ele cresceu! Filho de Giovanna Antonelli surge gigante em fotos raras: 'Lindo'

Em cliques raros, filho de Giovanna Antonelli com Murilo Benício impressiona ao surgir gigante ao lado dela

O filho de Giovanna Antonelli (47) com Murilo Benício (51), Pietro Antonelli Benício (18), está gigante. Em cliques raros, a atriz apareceu ao lado do herdeiro e encantou os internautas nesta quarta-feira, 24, ao mostrar o momento o jovem em um local bem diferente.

Em uma cachoeira e no Deserto de Atacama, no Chile, a famosa surgiu caminhando e curtindo os momentos com o filho mais velho. Além dele, ela é mãe das gêmeas, Antônia e Sofia, de 12 anos, de seu casamento atual com Leonardo Nogueira.

"Chuva de bençãos. Você é pura luz! Obrigada por tanto! E por me ajudar a ‘pegar visão’ todos os dias! Rsrs. Amor. Amor. Amor", disse ela para o garoto.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram os cliques raros da intimidade da artista com Pietro. "Que fotos lindas", elogiaram. "Lindo", escreveram outros para o aniversariante.

Nos últimos dias, Giovanna Antonelli impressionou ao fazer fotos com o filho no avião. Os seguidores até falaram sobre eles parecerem irmãos.

Veja as fotos de Giovanna Antonelli com o filho:

Sem maquiagem, Giovanna Antonelli abre álbum de fotos de viagem com a família

A atriz Giovanna Antonelli encantou seus seguidores no Dia das Mães ao abrir álbum de fotos de viagem na companhia da família e amigos! Em seu perfil no Instagram, a artista, que está curtindo dias de descanso em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, após o fim da novela Travessia, publicou uma sequência de registros do final de semana com o marido, o diretor de TV, Leonardo Nogueira, as filhas gêmeas do casal, Antônia e Sofia, e o primogênito Pietro, do relacionamento com Murilo Benício.

Nos cliques, publicados em seu perfil no Instagram, a famosa chamou atenção ao surgir e biquíni e exibindo sua beleza natural sem maquiagem. "O lugar mais incrível é aqui!", escreveu Antonelli na legenda.