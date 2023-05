Giovanna Antonelli surge em momento raro com as gêmeas e marido

Giovanna Antonelli e o diretor Leonardo Nogueira levaram as filhas gêmeas para um almoço em família

No último domingo, 21 de maio, Giovanna Antonelli (47) foi vista passeando com a família no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro. Na ocasião estavam presentes Antônia e Sofia, filhas gêmeas da atriz. As meninas, de 12 anos, são fruto do casamento com o diretor Leandro Nogueira, com quem está desde 2009. O casal se conheceu durante as gravações da novela “Viver a Vida”, exibida na TV Globo no mesmo ano.

Para o almoço, Giovanna e a família escolheram o restaurante inspirado na cozinha argentina.

Clicadas com looks casuais, as meninas apostaram na mesma combinação - short e agasalho -, Antônia e Sophia chamaram atenção pela altura e já estão do tamanho da mãe. Ao ver que eram alvo dos registros de um fotógrafo, a família sorriu com simpatia para o fotógrafo sem se incomodar com os flashes.

Além das gêmeas, a atriz também é mãe de Pietro, de 17 anos, filho de Murilo Benicio. De férias desde o fim de “Travessia”, Giovanna está curtindo o tempo livre com a família. Depois de passar no Rio, ela seguiu para o aeroporto com o filho, como compartilhou em seu Instagram.

Os dois embarcaram para o Deserto do Atacama, no Chile. “Meu sorriso bobo viajando com ele… #mãeeflho #pi”, escreveu a atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

Otaviano Costa celebra Dia do Abraço ao lado da família

Otaviano Costa (50) usou seu Instagram para comemorar o Dia do Abraço, nesta segunda-feira, 22. Em um carrossel de fotos ao lado da esposa, Flávia Alessandra (48), e das filhas do casal.

Na publicação, ele ainda fez questão de lembrar que o amor precisa ser compartilhado com as pessoas que estão à nossa volta: "Bote dentro de seu abraço a família, os amigos, sua vida, seu trabalho, seus sonhos e muito mais… Cabe tudo dentro de um abraço. Cabem todos! Cabe até a cura de qualquer tristeza".