Otaviano Costa celebra Dia do Abraço ao lado da família

Otaviano Costa compartilhou um álbum repleto de fotos com a família

Otaviano Costa (50) usou seu Instagram para comemorar o Dia do Abraço, nesta segunda-feira, 22. Em um carrossel de fotos ao lado da esposa, Flávia Alessandra (48), e das filhas do casal, Olívia (12) e Giulia Costa (23), o apresentador falou sobre a importância de demonstrar afeto.

"Abrace, aperte, esprema e tire tudo que o amor possa lhe dar neste gesto tão simples e bom! Aliás, MUITO BOM", começou escrevendo ele.

Na publicação, ele ainda fez questão de lembrar que o amor precisa ser compartilhado com as pessoas que estão à nossa volta: "Bote dentro de seu abraço a família, os amigos, sua vida, seu trabalho, seus sonhos e muito mais… Cabe tudo dentro de um abraço. Cabem todos! Cabe até a cura de qualquer tristeza".

Nos comentários, os fãs não deixaram de reparar como Giulia e Olivia cresceram. "A Jujuba pitica", escreveu em clima nostálgico uma seguidora. "Família abençoada", elogiou outra, “Queria fazer parte desse abraço”, escreveu outra fã.

Apesar de não ser o pai biológico de Giulia, fruto do relacionamento de Flávia Alessandra com o diretor Marcos Paulo, Otaviano considera a jovem como filha. Semana passada o apresentador completou 50 anos e recebeu uma homenagem da filha mais velha.

"Meio século de vida do pai que a vida me deu… Te desejo viagens, videogames, noites de cantoria e dança, saúde pra você realizar ainda tudo que almeja com toda sua juventude. Que você siga com essa eterna energia contagiante, mas que também saiba a hora de acalmar quando necessário. Obrigada por tanto, mop. Te amo, cinquentão!! Feliz VIDA ", escreveu a atriz no parabens.

